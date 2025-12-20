"Мы любим наш вид спорта". В Москве прошло шоу по синхронному плаванию

Шоу, авторами которого являются Мария Киселева и Ольга Брусникина, проводится с 2004 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Двадцать второе шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию "Спорт как искусство", создателями которого являются бывшие синхронистки Мария Киселева и Ольга Брусникина, прошло в Москве.

Впервые мероприятие состоялось в 2004 году как прощание со спортом Киселевой и Брусникиной, но впоследствии оно стало проводиться ежегодно, чтобы популяризировать синхронное плавание. "Мы очень любим наш вид спорта и искренне считаем, что он безграничен. Синхронное плавание объединяет спорт и искусство, и наша задача - привлечь как можно больше людей, любящих синхронное плавание. Именно поэтому наш красивый, сложный, интересный и успешный для нашей страны вид спорта мы хотим продвигать и рассказывать о нем как можно больше. Именно поэтому шоу олимпийских чемпионов мы делаем с Ольгой 22 года подряд и будем делать еще дольше. За что благодарим Департамент спорта города Москвы, Федерацию водных видов спорта, наших партнеров и всю команду", - сказала Киселева.

Перед зрителями выступили сборная России, семикратный чемпион мира Александр Мальцев, трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич, двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина, пятикратная чемпионка мира среди юниорок Анна Удовик и другие.

Киселева в беседе с ТАСС отметила, что участие сильнейших спортсменов важно для мероприятия: "Мы стараемся привлекать самых сильных и ярких спортсменов под руководством лучших тренеров мира. Это обязательно сборная России, чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы. На сегодняшнем шоу были победители и призеры 2025 года - чемпионата мира, первенств мира и Европы среди юношей и юниоров. Для нас это крайне важно, потому что это лучшие спортсмены не только нашей страны, но и всего мира. Благодаря этому мы популяризируем наш вид спорта".

Выступления сопровождались музыкой и визуальными номерами. Участники не просто демонстрировали отдельные артистические элементы, а разыгрывали представления. Например, в шоу была показана сценка из экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев". Киселева, комментируя постановку номеров, сказала, что на мероприятии хотелось показать сочетание искусства и спорта. "Мы специально придумываем номера, которые могут привлечь еще больше интереса зрителей и участников, - соединить спорт с искусством - балетом, живописью, скульптурой, музыкой, кино, театром, со всеми направлениями, которые только возможны", - сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

В рамках шоу было установлено два официальных мировых рекорда. Первый - одновременное выполнение элементов синхронного плавания на задержке дыхания с наибольшим количеством участников. В зрелищном представлении приняло участие 230 спортсменов. Вторым рекордом стала демонстрация самого большого флага России, составленного из синхронисток на воде. Оба достижения зафиксировал федеральный арбитр Международной системы регистрации рекордов Interrecord: Official Excellence и Реестра рекордов России Юрий Черных.

Особо значимый год

После основной части Киселева подвела итоги года, отметив возвращение пловцов на международную арену: "Наше шоу всегда является заключительным мероприятием уходящего года, а этот год стал особо значимым для водных видов спорта: благодаря руководству федерации (Федерации водных видов спорта России - прим. ТАСС) и лично Дмитрию Аркадьевичу Мазепину в этом году все спортсмены в водных видах спорта приняли участие в первенствах мира и Европы. Конечно, мы безумно гордимся тем, что могли болеть за наших спортсменов и тренеров. Одновременно с этим мы понимаем, как тяжело и волнительно было выйти на старт после такого длительного перерыва. Поэтому сегодня мы хотим в очередной раз поблагодарить наших выдающихся тренеров за их самоотверженный труд".

Шоу олимпийских чемпионов в уходящем году также пройдет в Санкт-Петербурге, мероприятие состоится 25 декабря и начнется в 19:00 мск.