Хоккеист "Миннесоты" Тарасенко набрал два очка в матче НХЛ с "Эдмонтоном"

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Миннесоты"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко © IMAGN IMAGES via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. "Миннесота" дома со счетом 5:2 обыграла "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий хозяев Владимир Тарасенко забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. На счету игрока теперь 19 (7 заброшенных шайб + 12 голевых передач) очков в 29 матчах текущего сезона. Результативным пасом в составе победителей также отметился форвард Яков Тренин, который довел количество набранных очков в сезоне до 11 (2 + 9). Нападающие Кирилл Капризов, Данила Юров (оба - "Миннесота") и Василий Подколзин ("Эдмонтон") не набрали очков в матче.

"Миннесота" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ с 49 очками после 36 матчей. "Эдмонтон" идет на третьей строчке Тихоокеанского дивизиона с 40 очками после 36 встреч.

В следующем матче "Миннесота" в ночь на 22 декабря по московскому времени примет "Колорадо", "Эдмонтон" в тот же день на своем льду сыграет с "Вегасом".