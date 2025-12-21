Хоккеист "Тампы" Кучеров отдал 30-ю голевую передачу в сезоне

"Тампа" одержала домашнюю победу над "Каролиной" со счетом 6:4

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров © Mike Carlson/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. "Тампа" дома со счетом 6:4 обыграла "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей одной голевой передачей отметился нападающий Никита Кучеров, она стала для игрока 30-й в текущем сезоне. Также на его счету 13 голов в 31 матче. У "Каролины" одну шайбу забросил нападающий Андрей Свечников, отличившийся в восьмой раз в текущем регулярном чемпионате. В 35 играх россиянин также отдал 15 раз ассистировал партнерам. Защитник "Каролины" Александр Никишин не отметился результативными действиями.

Ворота команд защищали российские голкиперы Андрей Василевский ("Тампа") и Петр Кочетков ("Каролина"). Василевский отразил 18 бросков, Кочетков сделал 23 сейва.

"Тампа" занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 41 очко в 35 матчах. "Каролина" возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона с 47 очками после 35 встреч. В следующем матче "Тампа" дома сыграет с "Сент-Луисом" в ночь на 23 декабря по московскому времени, "Каролина" в ночь на 24 декабря примет "Флориду".

В других матчах игрового дня "Баффало" дома со счетом 3:2 после серии буллитов переиграл "Нью-Йорк Айлендерс", "Монреаль" одержал домашнюю победу над "Питтсбургом" (4:0), "Нэшвилл" на своем льду был сильнее "Торонто" (5:3). "Бостон" дома со счетом 4:5 после буллитов уступил "Ванкуверу", по одной голевой передаче в составе хозяев отдали защитник Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов. "Сент-Луис" одержал выездную победу над "Флоридой" (6:2), в составе победителей два результативных паса отдал форвард Павел Бучневич. Голкипер "Флориды" Даниил Тарасов отразил 25 бросков.

"Чикаго" на выезде уступил "Оттаве" (4:6), форвард гостей Илья Михеев забросил две шайбы.