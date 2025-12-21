Кафанов пожелал Сафонову скорейшего восстановления

Российский голкипер ПСЖ получил травму во время послематчевой серии пенальти с "Фламенго"

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © Alex Davidson/ Getty Images

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов пожелал голкиперу французского "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову скорейшего восстановления после перелома руки. Об этом Кафанов рассказал ТАСС.

В финале Межконтинентального кубка ПСЖ обыграл бразильский "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии, принеся победу своей команде. Россиянин получил травму руки во время третьего пенальти, пробитого "Фламенго".

"Восстановление займет от трех до четырех недель, потому что любой перелом - это минимум три недели для того, чтобы кость начала срастаться, неважно, в каком месте это произошло, - сказал Кафанов. - Хочу пожелать Матвею от тренерского штаба сборной и от всех болельщиков скорейшего восстановления и возвращения в строй".

26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.