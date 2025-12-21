Фесиков назвал шикарными заплывы на Кубке Сальникова

Турнир проходил с 19 по 20 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Кубок Сальникова по плаванию прошел в насыщенной борьбе. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков.

"Я очень рад тому, что соревновательный сезон завершается, Кубок Сальникова был финальным турниром для спортсменов нашей сборной. Шикарные заплывы, шикарные соревнования, два дня очень насыщенной борьбы, наши лидеры, действительно, проявили себя. Удивили такие спортсмены, как Паша Самусенко, он сделал хет-трик в плавании на спине. Я хочу отметить, что это большой шаг вперед для него, потому что он проявил себя как многогранный специалист в плавании на спине", - сказал Фесиков.

На Кубке Сальникова Самусенко победил в заплывах на 50, 100 и 200 метров на спине.

"Андрей Минаков, несмотря на то, что не смог выступить в полном формате на чемпионате России, показал прекрасные секунды на дистанции 100 метров баттерфляем, приблизился к своим лучшим результатам, и на 100 метров вольным стилем тоже был хорош. Егор Корнев показал классный результат в заплыве на 50 метров вольным стилем. В пятницу он был расстроен, потому что не удалось улучшить результат чемпионата России, но все равно ему принадлежит лучшее время сезона в мире", - добавил собеседник агентства.

Кубок Сальникова проходил в Санкт-Петербурге с 19 по 20 декабря.