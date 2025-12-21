Гарт: решение о том, отобрались ли саночники РФ на Олимпиаду, остается за FIL

Российские саночники Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик набрали необходимое количество квалификационных очков для участия в Олимпиаде-2026

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Все три саночника из РФ, участвовавших в последнем этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, набрали необходимое количество квалификационных очков для участия в Олимпиаде-2026, однако говорить о том, что они отобрались на Игры в Италию, пока рано. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

"Все три нейтральных саночника из России после выступления на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде набрали требуемое количество квалификационных очков (26) для участия в Олимпиаде-2026", - рассказала Гарт.

В Лейк-Плэсиде Матвей Пересторонин занял итоговое 16-е место и заработал 25 очков, Павел Репилов - 17-е (24), Дарья Олесик - 21-е (20).

"Если суммировать очки, заработанные нашими саночниками в Лейк-Плэсиде и на тестовых соревнованиях в Италии в конце ноября, то в активе Дарьи Олесик сейчас 42 очка, Павла Репилова - 40, Матвея Пересторонина - 37. Тем не менее пока заявлять о том, что все эти спортсмены уже решили задачу отбора на Олимпиаду, до получения уведомления от Международной федерации санного спорта (FIL) было бы преждевременно. Мы планируем направить соответствующий запрос в FIL", - добавила собеседница ТАСС.

Согласно дополнительным требованиям предолимпийского отбора претендующий на участие в Играх-2026 саночник, выступающий в одноместных санях, должен в течение олимпийского сезона (до 12 января) участвовать минимум в двух этапах Кубка мира и заработать не меньше 26 очков. Следующий этап Кубка мира по санному спорту пройдет с 3 по 4 января в латвийской Сигулде.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.