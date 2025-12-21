Фигуристка Костылева начала тренироваться под руководством нового специалиста

Ранее спортсменка завершила сотрудничество с Евгением Плющенко

Елена Костылева © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Елена Костылева начала работать под руководством нового тренера в Москве. Об этом ТАСС сообщила мать спортсменки Ирина Костылева.

Ранее тренер Евгений Плющенко в своем Telegram-канале сообщил, что Елена Костылева завершила работу в его академии.

"С Леной все нормально, она переехала жить к новому тренеру, в пятницу она уже тренировалась у нее. Тренер находится в Москве, она предложила подготовить Лену к первенству России. Лена пока будет жить у нового тренера", - рассказала Ирина Костылева.

14-летняя Костылева является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В нынешнем сезоне она выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.

25 ноября Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки из-за жестокого обращения с ребенком. Плющенко также утверждает, что Ирина Костылева регулярно допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. По словам Плющенко, в его распоряжении есть видеоматериалы, подтверждающие случаи физического воздействия на фигуристку со стороны матери, при этом подчеркивается, что Ирина Костылева уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Кроме того, Плющенко пожаловался на съемку Ириной Костылевой детей, занимающихся в "Ангелах Плющенко", а также обвинил мать фигуристки в клевете в отношении тренерского штаба академии.