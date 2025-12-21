Виктор Гусев рассказал об общении с Пеле и Марадоной

По словам Гусева, Марадона производил впечатление веселого и доброжелательного человека

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Общение с трехкратным чемпионом мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле и чемпионом мира аргентинцем Диего Марадоной оставило у спортивного комментатора Виктора Гусева яркие впечатления и необычные воспоминания. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Гусев вспомнил, как попал на совместный ужин с Бобби Чарльтоном, Жюстом Фонтеном и Пеле по приглашению Валентины Яшиной, вдовы Льва Яшина. "Была очень интересная беседа. Бобби Чарльтон, например, сказал, что его жена ездит по Манчестеру на машине "Лада", - рассказал Гусев. - Посмеялись, предположили, что это усовершенствованная модель какая-то. А у Фонтена были визитные карточки с фото, и он их всем раздавал. Пеле взял, посмотрел и сказал: "Ну, конечно, я не могу себе позволить визитную карточку, Жюст. У меня-то вообще визитной карточки нет. И никогда я уже не забью 13 мячей за один чемпионат. Это невозможно - я не знаю, как"

"А потом Пеле говорит: "Виктор, а ты знаешь, почему меня зовут Пеле? Вот как-то так начали на улицах, во дворе называть. И вот так: "Пеле, Пеле, Пеле, Пеле". Но мое же имя настоящее Эдсон. Эдсон Арантис ду Насименто. Знаешь, почему Эдсон?" "Почему?" "Потому что кумиром моего папы был [Томас] Эдисон - изобретатель электрической лампочки. И он говорил: "Вот если бы не было Эдисона, не было бы вообще ничего, сын", - добавил комментатор.

"И коротко про Марадону, потому что его привезла одна компания, и на крыше ЦУМа он с благотворительной целью должен был забивать мячи в ворота, - продолжил комментатор. - Мы постелили газон, поставили ворота и развесили в девятке и шестерке кружки с указанием разных сумм в тысячах долларов. Он бил, попадал, и эта сумма уходила сразу на благотворительность. Он тогда опоздал на два часа, приехал и не мог сначала попасть по мячу, но потом собрался и начал забивать. Произвел впечатление отвязного, веселого и доброжелательного человека. Я вел эту церемонию, устанавливал мяч, рассказывал, куда он должен попасть. Когда не попадал, он очень извинялся передо мной и говорил: "Виктор, айм сорри, айм сорри. Поставь, пожалуйста, мяч".

Пеле выступал за "Сантос" (1956-1974) и "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). Он трижды становился чемпионом мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). Вместе с "Сантосом" Пеле шесть раз становился чемпионом Бразилии, дважды побеждал в Кубке Либертадорес. Футболист скончался 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни.

Марадона стал чемпионом мира в 1986 году. Вместе с "Бока Хуниорс" он выиграл чемпионат Аргентины, с "Барселоной" - Кубок лиги и Кубок Испании, с "Наполи" - дважды чемпионат Италии, по одному разу стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также Кубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Марадона стал чемпионом мира в 1986 году. Он скончался 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни.

