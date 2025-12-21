Кущенко считает, что баскетбол делает людей лучше

По его мнению, баскетбол является серьезной интеллектуальной игрой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбол является видом спорта, который делает людей лучше. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

21 декабря отмечается Всемирный день баскетбола.

"Любовь к баскетболу прививается в школе. Когда впервые берешь в руки мячик, когда впервые попадаешь в кольцо. Я точно помню, как первый раз попал в кольцо, классе в шестом - это было такое невероятно чувство. Потом наш учитель физкультуры, который хорошо играл в баскетбол, показал прием, когда смотришь в одну сторону, а пас отдаешь в другую. Это такая мальчишеская история запала мне в душу, как и миллионам других ребят", - поделился Кущенко.

"При этом, несмотря на кажущуюся простоту, баскетбол - это серьезная умственная игра. Помимо физической нагрузки, требуются серьезные умственные решения на площадке, и порой кажется, что ты не просто бегаешь, а еще и в шахматы играешь. Это тот вид спорта, который делает человека лучше", - отметил президент Единой лиги ВТБ.

Собеседник ТАСС считает, что баскетбол постоянно модифицируется и находит новых поклонников. "Отмечу, что игра развивается. Если раньше были матчи в основном "5 на 5", то сейчас и "3 на 3" - уже олимпийский вид спорта, на Играх будущего - "2 на 2". Есть "гаражный" баскетбол: кольцо к стене прибили, играете "1 на 1", - сказал Кущенко.

"Одна из моих любимых цитат принадлежит чемпиону мира Михаилу Ботвиннику. Когда он завоевал шахматную корону, был задан вопрос: если бы не шахматы, то какой вид спорта выбрали бы, он ответил, что баскетбол. Потому что это следующая игра после шахмат по принятию быстрых решений", - заключил Кущенко.