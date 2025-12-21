ТАСС: фигуристка Костылева планирует тренироваться в группе Федченко

Ранее спортсменка завершила сотрудничество с тренером Евгением Плющенко

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Елена Костылева планирует тренироваться в группе Софьи Федченко. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее тренер Евгений Плющенко в своем Telegram-канале сообщил, что Елена Костылева завершила работу в его академии.

"Елена планирует тренироваться под руководством Софьи Федченко", - сообщил источник.

14-летняя Костылева является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В нынешнем сезоне она выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.