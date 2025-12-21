Москвина довольна выступлением Мишиной и Галлямова на чемпионате России

Они заняли второе место в соревнованиях спортивных пар

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Призерам Олимпийских игр в парном катании Анастасии Мишиной и Александру Галлямову удалось восстановиться и собрать все элементы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Тамара Москвина.

Мишина и Галлямов завоевали серебро чемпионата страны. Партнер получил в марте нынешнего года тяжелую травму ноги и долгое время восстанавливался.

"Мы присутствовали на спортивном соревновании, которое закончилось вот таким образом. На мой взгляд, Настя и Саша справились - им удалось собрать все программы, улучшить художественную сторону, восстановить элементы. К сожалению, пока еще не хватило времени, чтобы вкатать программы целиком. Но они выступили на высоком уровне", - отметила Москвина.

"С одной стороны, я как тренер довольна - спортсмены продолжают тренироваться, продолжают выступать. Но как всякий тренер на каждой тренировке, на каждом выступлении я всегда ищу что улучшить. Но я действительно довольна. В том числе и тем, как принимала их публика, как реагировала на их прокаты. Мне это было приятно, как и та осознанность, с которой они катались. Чего не хватило, так это большего количества целиковых прокатов программ", - считает специалист.

На вопрос о битве Мишиной и Галлямова и пары Александры Бойковой с Дмитрием Козловским, взявшим золото чемпионата, Москвина отметила: "Никакой битвы нет - есть прекрасное соревнование под музыку, в красивых костюмах, при замечательных зрителях. Вот это - самое главное. Главное - радовать болельщиков, зрителей. А кто будет первым - зависит и от состояния спортсменов и множества других факторов. Впереди финал "Гран-при" - план намечен, тренируемся, готовимся, наслаждаемся жизнью, наслаждаемся Новым годом и потихонечку готовимся к следующим турнирам".

Финал российской серии Гран-при по фигурному катанию состоится в марте 2026 года в Челябинске.