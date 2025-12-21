Владимир Полупанов назвал бригаду вратарей "Динамо" одной из сильнейших в КХЛ

В этом сезоне Владислав Подъяпольский провел за "Динамо" 18 матчей, Максим Моторыгин - 19

Вратарь "Динамо" Максим Моторыгин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Бригада вратарей московского "Динамо", которую составляют Владислав Подъяпольский и Максим Моторыгин, на сегодняшний день является одной из сильнейших в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге. Такое мнение ТАСС высказал двукратный обладатель Кубка СССР в составе бело-голубых Владимир Полупанов.

В нынешнем сезоне 30-летний Подъяпольский в 18 матчах одержал восемь побед и потерпел пять поражений. 22-летний Моторыгин в 19 играх одержал девять побед и потерпел шесть поражений. В двух матчах Кубка Первого канала с командами Белоруссии (3:1) и Казахстана (9:0) на прошлой неделе Моторыгин пропустил одну шайбу в составе команды "Россия 25".

"Думаю, они немного разные вратари. Игра Подъяпольского немного линейная - он не особо играет на выкатах. А у Моторыгина немного другая манера - он старается поменьше все-таки падать, а ведь вратари сейчас стараются часто садиться на колени, закрывая площадь ворот", - сказал Полупанов.

"На мой взгляд, Моторыгин больше непосредственно играет по шайбе. Динамовские вратари всегда представляли собой определенную силу и надежность. Оба играют надежно, очень надеюсь, что оба продолжат так действовать. Это большой залог успеха", - добавил он.

Полупанов сравнил игру нынешних вратарей с тем, как играли в его время. "Мы вообще играли немного по-другому, вратари сейчас стараются играть на интуиции, на опережение, еще могут сесть до броска и потом только реагировать на шайбу. Мы все-таки раньше старались пытаться среагировать на шайбу. Моторыгин не такой, кто не так часто садится на колени. Он старается играть по шайбе, у него это получается", - отметил собеседник агентства.

Об изменениях в игре "Динамо" после смены главного тренера

Полупанов также проанализировал, как изменилась игра "Динамо" с назначением Вячеслава Козлова, который возглавил команду после отставки Алексея Кудашова.

"Значительно улучшилась игра в обороне, команда сейчас не допускает таких ошибок, как раньше, игроки стараются не проигрывать единоборства. Большой плюс в том, что оба вратаря играют сейчас очень прилично. Вратарская бригада в "Динамо", наверное, одна из самых сильных в лиге. В целом, игра стала более целенаправленной в атаке, нападающие больше нацелены на ворота, чем раньше. Конечно, большую роль играет то, что себя проявляют лидеры. Например, в Челябинске [Никита] Гусев набрал шесть очков, это большое дело, и лидеры должны себя проявлять, чтобы команда побеждала", - сказал Полупанов.

Под руководством Козлова бело-голубые одержали семь побед и потерпели три поражения. В воскресенье "Динамо", занимающее в Западной конференции КХЛ 4-е место, сыграет в гостях с московским ЦСКА.