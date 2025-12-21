Авербух считает, что Петросян через тернии идет к золоту Олимпиады

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля

Редакция сайта ТАСС

Аделия Петросян © Валерий Шарифулин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян набирает форму от старта к старту, у нее есть все шансы завоевать олимпийское золото. Такое мнение ТАСС высказал призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух.

В субботу Петросян завоевала золото чемпионата России в Санкт-Петербурге. В сентябре она выиграла квалификационный турнир в Пекине и отобралась на Олимпиаду.

"Это здорово, что Аделия Петросян от старта к старту восстанавливается, набирает форму. Тройной аксель уже вернула, и у нее еще есть время для подготовки. Она идет к своей победе на Играх через тернии, травмы и переживания, но я думаю, что все шансы на олимпийское золото у нее есть. Главное - на пике формы прийти к Олимпиаде. Уверен, что высочайший профессионализм Этери Георгиевны Тутберидзе и ее штаба это поможет сделать", - считает Авербух.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.