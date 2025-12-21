Авербух подтвердил, что главную роль в шоу "Буратино" сыграет Двоеглазова

Также в шоу примут участие Максим Шабалин, Анна Фролова, Софья Муравьева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова исполнит главную роль в шоу продюсерской команды Ильи Авербуха "Буратино". Об этом ТАСС сообщил Авербух.

После выступления на чемпионате России Двоеглазова отметила, что готовится к роли Мальвины, однако ранее сообщалось, что ей предстоит исполнять основную партию.

"Алиса Двоеглазова будет исполнять роль Буратино, главная роль принадлежит ей, - сказал Авербух. - Конечно, мы ее ни в коей мере не трогали перед чемпионатом России, но все роли давно расписаны. Папу Карло сыграет Максим Шабалин, поэтому они будут даже работать в паре. Уверен, что будет замечательно, потому что Алиса - прекрасная актриса, и уже успела продемонстрировать это в проекте "Ледниковый период. Дети".

"Также в спектакле занята Анна Фролова - еще одна представительница сегодняшней элиты российского женского катания. И ее, и Алису, а также Софью Муравьеву, с которой мы работали в этом сезоне, от души поздравляю с замечательными прокатами и хорошими результатами на чемпионате России", - подчеркнул Авербух.