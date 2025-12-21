Тарасова надеется, что Костылева не потеряется после ухода от Плющенко

Елена Костылева завершила сотрудничество с Евгением Плющенко и планирует тренироваться в группе Софьи Федченко

Татьяна Тарасова © Софья Сандурская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Елена Костылева обладает большим талантом и стоит надеяться, что она не потеряется после ухода из академии тренера Евгения Плющенко. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Плющенко в своем Telegram-канале сообщил, что Костылева завершила работу в его академии. Позднее источник сообщил ТАСС, что фигуристка планирует тренироваться в группе Софьи Федченко.

"Я была у них [с Плющенко], видела, что они хорошо работают, мне это нравилось, на соревнованиях было видно, что хорошо выступали. Надеемся, что Плющенко воспитает кого-то, как Лену. Лена идет к тренеру, у которого очень хорошая девочка, Алина Горбачева. Этот тренер тоже умеет работать с фигуристами, она как раз с мамой договорится. Надеемся, что из-за этих всех передряг девочка не потеряется, потому что Лена обладает большим талантом", - сказала Тарасова.

14-летняя Костылева является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В нынешнем сезоне она выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.

25 ноября Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки Ирину Костылеву из-за жестокого обращения с ребенком. Плющенко также утверждает, что Ирина Костылева регулярно допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. По словам Плющенко, в его распоряжении есть видеоматериалы, подтверждающие случаи физического воздействия на фигуристку со стороны матери, при этом подчеркивается, что Ирина Костылева уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Кроме того, Плющенко пожаловался на съемку Ириной Костылевой детей, занимающихся в "Ангелах Плющенко", а также обвинил мать фигуристки в клевете в отношении тренерского штаба академии.