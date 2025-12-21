Виктор Гусев выделил несовершенство при выборе обладателя "Золотого мяча"

По его мнению, выбор победителя не всегда учитывает вклад защитников и вратарей

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Выбор победителя приза "Золотой мяч" по версии французского журнала France Football не всегда отражает вклад защитников и вратарей. Такое мнение в интервью ТАСС высказал спортивный комментатор Виктор Гусев.

"Это премия обидная для защитников, особенно обидная для вратарей, отчасти обидная для полузащитников, потому что там правят нападающие. На них обращают больше внимания: они забивают мячи, и поэтому чаще всего они получают эту премию", - сказал Гусев.

"Хорошо, что идет отдельная премия для вратарей имени Льва Яшина в рамках этой церемонии. Вратарь - это совершенно особая категория. Очень сложно сравнить вратаря с нападающим - просто по амплуа. Для меня главный критерий - это победа сборной страны в финале чемпионата мира", - добавил он.

"Золотой мяч" был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты. С 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие - футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. Обладателем "Золотого мяча" 2025 года стал французский футболист "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 22 декабря.