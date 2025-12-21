Самым возрастным участником Игр будущего стал 72-летний американец

Игры будущего проходят с 18 по 23 декабря в ОАЭ

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 21 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Самым возрастным участником на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего) является 72-летний американец Марк Джон Олсон. Об этом ТАСС рассказали в оргкомитете соревнований.

"Американец Марк Джон Олсон из команды "Кобольт", участвующей в Битве роботов, является самым возрастным участником Игр будущего. Он родился в 1953 году", - рассказали ТАСС в оргкомитете соревнований.

Игры будущего проходят с 18 по 23 декабря в ОАЭ. Соревнования проходят в 11 дисциплинах.