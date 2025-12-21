Ардашев стал победителем гонки с раздельным стартом на этапе Кубка России

Второе место занял Илья Семиков, третье - Алексей Червоткин

ТАСС, 21 декабря. Сергей Ардашев занял первое место в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования прошли в Ижевске.

Ардашев показал результат 50 минут 41,9 секунды. Второе место с отставанием 17,2 секунды занял Илья Семиков. Третьим стал Алексей Червоткин (отставание 34,3 секунды). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал с пятым результатом, отстав от первого места на 39,8 секунды.

Пятый этап Кубка России пройдет в Кирово-Чепецке с 27 по 28 декабря.