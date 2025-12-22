Газзаев прокомментировал сообщения о работе в "Динамо"

Информация о его работе в клубе пока не подтверждена

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Информация о возможной работе в московском футбольном клубе "Динамо" еще не подтверждена. Об этом рассказал ТАСС бывший главный тренер "Динамо" Валерий Газзаев.

17 ноября главный тренер сборной России Карпин объявил об уходе с аналогичного поста в "Динамо". Временно исполняющим обязанности наставника команды был назначен Ролан Гусев.

"Точную информацию можете узнать у руководства московского футбольного клуба "Динамо", - сказал Газзаев.

Газзаеву 71 год. Он работал в том числе главным тренером "Динамо" в 1991-1993 и 1999-2001 годах, приводил команду к бронзовым медалям чемпионата России (1992).

В первой части Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" набрало 21 очко в 18 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице.