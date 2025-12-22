AS: ПСЖ хочет подписать пожизненный контракт с Луисом Энрике

Нынешнее соглашение с тренером рассчитано до 2027 года

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике © David Ramos/ Getty Images

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" хочет заключить пожизненный контракт с главным тренером команды Луисом Энрике. Об этом сообщает газета AS.

Нынешнее соглашение с испанским специалистом действует до 30 июня 2027 года.

Энрике 55 лет. Под его руководством ПСЖ по два раза стал чемпионом Франции, победителем кубка и суперкубка страны, по разу - Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. Ранее Энрике тренировал сборную Испании, итальянскую "Рому", испанские "Сельту и "Барселону", с которой дважды выиграл чемпионат Испании, трижды - кубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.