"Холодный фейерверк" попал в лицо игроку футзальной "Ухты"

Инцидент произошел во время игры Кубка лиги с "Новой генерацией"

ТАСС, 22 декабря. Искры "холодного фейерверка" попали в лицо игроку футзального клуба "Ухта" Дмитрию Хусаинову после гола в ворота его команды.

Инцидент произошел во время матча Кубка лиги против "Новой генерации" из Сыктывкара. После пропущенного гола игрок оказался у устройства, запускающего "холодный фейерверк" после забитых голов. Часть искр попала в лицо Хусаинову.

"Организаторы Кубка лиги приносят свои извинения за несвоевременный запуск "холодного фейерверка" во время взятия ворот "Ухты", что могло причинить вред здоровью Дмитрия Хусаинова. Суперлига в лице исполнительного директора Ивана Шабанова принесла "Ухте" свои личные извинения, которые были приняты", - говорится в заявлении футзальной Суперлиги.

После инцидента Хусаинов смог продолжить матч. Встреча закончилась со счетом 6:5 в пользу "Ухты".