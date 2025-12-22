Колосков не придает значения 33-му месту сборной России в рейтинге ФИФА

Вячеслав Колосков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Тридцать третье место сборной России в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) ничего не значит. Такое мнение высказал ТАСС первый президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

"Я никак не оцениваю итоговое 33-е место сборной России в рейтинге ФИФА. Это место абсолютно ничего не отражает", - сказал Колосков.

Лидером мирового рейтинга остается сборная Испании (1 877). В тройку лидеров входят команды Аргентины (1 873) и Франции (1 870), далее идут сборные Англии (1 834) и Бразилии (1 760). С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций из-за ситуации на Украине.