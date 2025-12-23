"Васко да Гама" отклонил предложение "Зенита" по футболисту Райану
Редакция сайта ТАСС
20:46
ТАСС, 23 декабря. Бразильский "Васко да Гама" отклонил предложение петербургского "Зенита" по покупке футболиста Райана. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Вене Касагранде.
По информации источника, российский клуб предлагал за 19-летнего игрока €31 млн + €4 млн в качестве бонусов. Бразильская сторона запросила €50 млн.
Райану 19 лет. В завершившемся чемпионате Бразилии за 34 матча он забил 14 голов.