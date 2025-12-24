Овечкин продлил серию без голов до девяти матчей

Форвард "Вашингтона" не смог отличиться в матче с "Нью-Йорк Рейнджерс"

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не смог отличиться в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Рейнджерс" и продлил безголевую серию до девяти игр.

Встреча прошла в ночь на среду по московскому времени и завершилась победой "Рейнджерс" со счетом 7:3.

Антирекордная серия Овечкина без голов составляет 14 матчей, она была установлена в сезоне-2023/24. В текущем сезоне 40-летний нападающий забросил 14 шайб и сделал 17 голевых передач в 36 играх.