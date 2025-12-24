Кросби вышел на чистое восьмое место в списке лучших ассистентов НХЛ

В активе форварда "Питтсбурга" 1 080 голевых передач

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Канадский нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби вышел на чистое восьмое место в списке лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на среду "Питтсбург" на выезде со счетом 3:6 уступил "Торонто" в матче регулярного чемпионата, Кросби сделал голевую передачу. Она стала для канадца 1080-й в лиге, по этому показателю он обошел канадца Адама Оутса (1 079). Лидерство в списке удерживает канадец Уэйн Гретцки (1 963), седьмое место занимает канадец Джо Торнтон (1 109). Ранее Кросби обошел канадца Марио Лемье и стал лучшим бомбардиром в истории "Питтсбурга".

Кросби 38 лет, он был выбран на драфте НХЛ "Питтсбургом" под первым номером в 2005 году, с того же года выступает за этот клуб. Канадец является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), дважды становился лучшим бомбардиром и признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007, 2014), был лучшим снайпером регулярного сезона (2010, 2017) и самым ценным игроком плей-офф (2016, 2017). В составе сборной Канады выиграл Олимпийские игры (2010, 2014) и чемпионат мира (2015). В 2017 году Кросби вошел в список 100 лучших игроков лиги за 100 лет.