Шайба и передача Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Бостон"

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу канадской команды

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Монреаля" Иван Демидов и вратарь "Бостона" Джереми Сваймен © Winslow Townson/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. "Монреаль" обыграл "Бостон" со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов забросил шайбу и отдал голевой пас. Форвард достиг отметки в 30 очков в текущем сезоне, на его счету 9 шайб и 21 голевая передача в 37 играх, он продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков. Одну шайбу в составе "Бостона" забросил форвард Марат Хуснутдинов, отличившийся в пятый раз в сезоне. Также у Хуснутдинова семь голевых передач в 33 играх. Защитник "Бостона" Никита Задоров не отметился результативными действиями.

"Монреаль" и "Бостон" выступают в Атлантическом дивизионе и занимают второе и шестое места соответственно. "Монреаль" после 37 матчей набрал 45 очков, у "Бостона" 41 очко в 38 играх. В следующем матче "Монреаль" на выезде сыграет с "Тампой" в ночь на 29 декабря по московскому времени, "Бостон" днем ранее проведет гостевую встречу с "Баффало".