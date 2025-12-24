Йоханнес Бё назвал Баккена одним из главных талантов норвежского биатлона

Сиверт Баккен умер в возрасте 27 лет

Редакция сайта ТАСС

Сиверт Баккен © Maja Hitij/ Getty Image

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сиверт Баккен, умерший в возрасте 27 лет, был одним из главных талантов норвежского биатлона. Такое мнение высказал пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё, комментарий которого приводит телеканал NRK.

О смерти Баккена стало известно 23 декабря.

"Он был одним из величайших талантов в норвежском биатлоне. Он всегда улыбался и находил хорошие слова, - сказал Бё. - Когда Сиверт был рядом, он создавал фантастически позитивную атмосферу. Уверен, у него был большой потенциал в карьере, он мог бы добиться очень многого".

Баккен является трехкратным чемпионом Европы. На этапах Кубка мира он выиграл одну гонку. 21 декабря норвежец выступил в масс-старте на этапе Кубка мира во Франции и занял 20-е место.