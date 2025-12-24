Открытие фиджитал-центра в Новосибирске перенесли на начало 2026 года

Задержка произошла из-за проблем с подрядными организациями, которые работали на объекте

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Открытие первого фиджитал-центра, где будут совмещены спортивные занятия и виртуальная реальность, в Новосибирске перенесено с конца 2025 года на начало 2026 года из-за проблем с подрядчиками при строительстве объекта. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

"Срок изменен по согласованию с Министерством спорта РФ, и в первом квартале 2026 года проект будет полностью реализован. Останется лишь благоустройство территории, когда позволит погода после окончания зимы", - сказал он.

По его словам, задержка произошла из-за проблем с подрядными организациями, которые работали на объекте. "Все моменты, безусловно, согласовывались с федеральным центром", - сказал он.

Ахапов добавил, что сейчас набирают популярность фиджитал-дисциплины, которые объединяют виртуальную реальность и живой спорт. По его словам, Правительство РФ разработало их, чтобы дети могли проявить себя не только за компьютером, но и в реальном спорте.

Фиджитал-центр появится в Калининском районе Новосибирска и будет представлять собой модульное здание площадью более 1 тыс. кв. м. Он объединит в себе места для соревнований в двух форматах - цифровом и физическом. Объем федеральных средств на реализацию проекта составляет более 82 млн рублей.