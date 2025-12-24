ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Глава МИД Латвии объявила 14 российских спортсменов персонами нон грата

Имена спортсменов не называются
07:30
ТАСС, 24 декабря. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о внесении 14 российских спортсменов в список персон, чье пребывание на территории страны признано нежелательным. Об этом Браже сообщила на своей странице в соцсети X.

Запрет на въезд в Латвию не имеет определенного срока. Имена спортсменов не называются.

21 декабря президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила "Спорт-Экспрессу", что российские саночники не поедут на этап Кубка мира в латвийской Сигулде из-за ограничений, установленных для посещения страны россиянами. 

