Майгуров нашел плюсы в отстранении российских биатлонистов

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Болельщики стали узнавать большее количество российских биатлонистов после их отстранения от международных соревнований. Такое мнение журналистам высказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

"В том, что мы временно отстранены, есть плюсы. Нас чаще показывают, стали узнавать большее количество спортсменов, - сказал он. - На Кубке мира выступают четыре-пять человек, их знали, а остальных - нет".

Российские биатлонисты отстранены от соревнований с 2022 года.