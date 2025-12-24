Дмитрий Миронов считает, что его брату не дали полноценного шанса в "Ладе"

Борис Миронов после пяти матчей текущего сезона КХЛ был отправлен в отставку с поста главного тренера "Лады"

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Борису Миронову, занимавшему в тольяттинской "Ладе" пост главного тренера, не дали полноценного шанса реализовать все запланированное в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение в интервью ТАСС высказал его брат, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Дмитрий Миронов.

Борис Миронов был уволен из "Лады" в сентябре. К тому моменту на счету тольттинского клуба было два очка, команда занимала последнее место в Западной конференции КХЛ.

"Я созванивался с ним, советовал не обращать внимания. Чтобы создать хорошую команду, нужно время. Посмотрите, сколько [Алексей] Кудашов работал в "Динамо". Нужно время, чтобы создать команду, посмотреть, какой игрок тебе нужен, - сказал Дмитрий Миронов. - Я смотрел первые матчи "Лады", у него не из кого было выбирать. Порой люди находят игрока через два-три года, чтобы он подошел твоей системе".

"Я и не люблю тренерскую работу, потому что нужно очень много смыслить в том числе и в психологии. В "Тракторе" он отвечал за защитников, очень помог, но это иное, чем быть главным тренером. Его быстро назначили, не дав раскрыться. Возможно, менеджмент клуба сработал недальновидно. Зачем было тогда его брать, не дав шанса. Уволить проще простого", - добавил он.

Предыдущим клубом Бориса Миронова был "Трактор", где специалист работал в тренерском штабе канадца Бенуа Гру. В прошлом сезоне челябинская команда дошла до финала Кубка Гагарина.