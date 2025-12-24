В "Пафосе" заявили, что не ведут переговоров со "Спартаком" по Карседо

Ранее появилась информация, что испанский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера красно-белых

Главный тренер "Пафоса" Хуан Карлос Карседо © AP Photo/ Petros Karadjias

ТАСС, 24 декабря. Руководство кипрского футбольного клуба "Пафос" не обсуждает с московским "Спартаком" возможное назначение на пост главного тренера красно-белых испанца Хуана Карлоса Карседо. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал спортивный директор "Пафоса" Кристиан Джаретта.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Карседо, возглавляющий "Пафос", является главным кандидатом на пост главного тренера красно-белых.

"Возможное назначение Карседо в "Спартак"? Мне ничего неизвестно об этом. Как бы то ни было, со мной никто не связывался", - сказал Джаретта.

Карседо 52 года, он возглавляет "Пафос" с 2023 года, под его руководством клуб стал чемпионом страны и обладателем Кубка Кипра. Ранее он возглавлял испанские "Ибицу" и "Сарагосу". Также Карседо работал в тренерском штабе Унаи Эмери в "Спартаке" в 2012 году. Кроме того, он входил в штаб специалиста в испанских "Валенсии" и "Севилье", французском "Пари Сен-Жермен" и английском "Арсенале".

"Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых был назначен Вадим Романов, под руководством которого столичная команда вышла в полуфинал "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России, переиграв по сумме двух матчей московский "Локомотив". Также на этом отрезке красно-белые в чемпионате страны победили столичный ЦСКА (1:0), уступили калининградской "Балтике" (0:1) и сыграли вничью с московским "Динамо".

По итогам 18 туров "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.