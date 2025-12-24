Фесиков оценил итоги года для российских пловцов

На чемпионате мира в Сингапуре российские пловцы завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Федерация водных видов спорта России проделала большую комплексную работу в 2025 году. Такое мнение в интервью ТАСС высказал спортивный директор по плаванию федерации Сергей Фесиков.

"Мы проделали большую комплексную работу, но выделить я бы все равно хотел спортсменов, что они не побоялись, двигались международным путем, - сказал Фесиков. - Этот задел нужно оставить. Год был интересным, но следующий должен стать еще лучше. Хочу пожелать ребятам двигаться только вперед и рассчитывать на то, что лучшие секунды и результаты у них впереди".

В 2025 году российские пловцы приняли участие в чемпионате мира в Сингапуре, где завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.