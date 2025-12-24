Дегтярев рассказал, когда решится вопрос с объединением зимних федераций

Обсуждение по данному вопросу состоится в период с марта по май 2026 года

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта РФ с марта по май 2026 года обсудит возможное объединение зимних федераций. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"По зимним видам я уже говорил: с марта по май. Мы с федерациями еще это обсудим, пока мы их настраиваем на подготовку к турнирам. Тоже возможно слияние. В лыжных видах одна федерация, вторая - все что связано со льдом. Будем их объединять. Как объединять, стоит ли это делать? Покажет время, пока не загадываем", - сказал Дегтярев.

Объединение спортивных федераций в России началось 1 октября 2024 года. В этот день была создана Федерация гимнастики России на базе Федерации спортивной гимнастики России после объединения последней со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики.

Позднее в том же месяце Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию - Федерацию водных видов спорта России. В декабре 2024 года состоялось объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России, в феврале - Федерация бейсбола России объединилась с Федерацией софтбола России.