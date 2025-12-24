Ветерану СВО паралимпийцу Арутюняну вручили сертификат на новый лук

Вручение прошло в Курске в рамках открытия регионального демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сертификат на блочный лук вручен трехкратному призеру чемпионата мира среди военнослужащих, ветерану СВО Арутюну Арутюняну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

Вручение прошло в Курске в рамках открытия регионального демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту. Подарок, организованный для Арутюняна подольским благотворительным фондом "Наследие", вручил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Арутюн Арутюнян - один из первых ветеранов специальной военной операции, кто начал регулярно и системно заниматься спортом, - сказал Рожков. - Он дважды участвовал в тренировочных мероприятиях по стрельбе из лука с нашей паралимпийской сборной. Тренерский штаб неоднократно отмечал его перспективность и рост результатов. В этом году у него новое достижение - призовые места на чемпионате мира среди военнослужащих. Спасибо фонду "Наследие" - это надежный партнер Паралимпийского комитета России и всего российского адаптивного спорта".

"Для меня много значит тренироваться с паралимпийской сборной России и выступать на соревнованиях. Новый лук поможет достигнуть новых побед. Спасибо Паралимпийскому комитету России за то, что вовлекаете нас в спорт. После ранения многие ветераны СВО нашли в нем свое призвание и новые цели", - сказал Арутюнян.