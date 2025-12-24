Мальцев назвал неожиданной награду лучшего синхрониста 2025 года

На чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре спортсмен завоевал три золотые и одну серебряную медаль

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский синхронист Александр Мальцев назвал приятной и неожиданной награду от Международной федерации плавания (World Aquatics), признавшей спортсмена лучшим синхронистом 2025 года. Об этом он рассказал ТАСС.

"После четырех лет без международных соревнований 2025 год стал для меня по-настоящему особенным. Чемпионат мира в Сингапуре показал, что вера в себя и упорный труд позволяют преодолеть любые трудности. Эта награда - приятная и неожиданная точка в сезоне-2024/25, и она дает огромную мотивацию двигаться дальше и вдохновлять других спортсменов", - сказал Мальцев.

Мальцеву 30 лет, он является единственным в истории семикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов. На чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медаль.