"Шанхай" обыграл "Спартак", прервав четырехматчевую серию поражений в КХЛ

Китайская команда одержала победу в серии буллитов

Вратарь "Шанхай Дрэгонс" Андрей Кареев © Софья Сандурская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Китайский "Шанхай Дрэгонс" дома в серии буллитов обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене", где китайская команда проводит домашние игры.

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе "Шанхая" шайбы забросили Бен Харпур (7-я минута), Райли Саттер (28) и Трой Джозефс (40). У проигравших отличились Александр Пашин (10) и Михаил Мальцев (16, 50). Автором победного буллита стал Кирилл Рассказов.

"Шанхай" прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ, команда взяла реванш у "Спартака" за проигрыш в предыдущей игре (1:3). Московский клуб потерпел четвертое поражение в шести последних матчах в КХЛ.

"Шанхай" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 38 очками после 37 матчей. "Спартак" находится на шестом месте на Западе, команда набрала 45 очков после 39 игр. В следующем матче "Шанхай" 26 декабря дома встретится с нижнекамским "Нефтехимиком", "Спартак" 28 декабря в гостях сыграет со столичным ЦСКА.