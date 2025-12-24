Макаров: решение вопроса почетных званий спортсменов ДНР усилит их соцзащиту

В среду президент России Владимир Путин поручил приравнять к российским украинские и донбасские звания "Заслуженный работник физкультуры и спорта" в ДНР, ЛНР и Новороссии

Вице-премьер ДНР Кирилл Макаров © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Приравнивание к российским почетных званий "Заслуженный работник физической культуры и спорта", присвоенных донецким спортсменам ДНР и Украиной, усилит их социальную защиту, заявил ТАСС вице-премьер республики Кирилл Макаров.

"Поручение президента России Владимира Путина о приравнивании украинских и республиканских спортивных званий к российским решает конкретную, давно существующую проблему. У людей есть высокие звания, но нет правового механизма, который позволял бы получать предусмотренные государством выплаты. Фактически статус есть, а социальной защиты нет", - сказал Макаров.

Он добавил, что речь идет о тех, кому присвоили звания до возвращения ДНР в состав РФ. "Сегодня они являются гражданами России, но их заслуги до сих пор не были встроены в российскую систему мер поддержки. Принятие закона закрывает этот правовой разрыв", - заключил собеседник агентства.

