Латвия отменила въездные визы тренеру и врачу сборной РФ по санному спорту

Въезд в страну был закрыт 14 спортсменам, тренерам и представителям медицинского персонала сборной по санному спорту

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Латвия отменила шенгенские въездные визы тренеру сборной России по санному спорту Данилу Лебедеву и представителю медицинского персонала команды Шалве Гошадзе. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

"Коллеги из латвийской федерации санного спорта прислали нам уведомление об ограничениях на въезд в страну, которые были введены в отношении 14 наших спортсменов, тренеров и представителей медицинского персонала, - рассказала Гарт. - Как сообщается в письме, это решение было принято из соображений национальной безопасности в связи с планируемым участием наших саночников в этапе Кубка мира в Сигулде. В полученном нами документе также говорится, что все 14 спортсменов и представителей персонала, имеющих приглашения Международной федерации санного спорта (FIL), по решению главы МИД Латвии были включены в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны на неопределенный срок".

"Федерация санного спорта Латвии также уведомила нас, что визовые приглашения, ранее выданные ей для Шалвы Гошадзе и Данилы Лебедева, будут официально аннулированы. Это станет основанием для отмены соответствующих шенгенских виз, выданных на основании этих приглашений", - добавила собеседница ТАСС.

Въезд в Латвию на неопределенный срок также закрыт спортсменам Александpу Горбацевичу, Софии Мазур, Дарье Олесик, Матвею Пересторонину, Павлу Репилову и Ксении Шамовой, а также представителям персонала Михаилу Кузьмичу, Владимиру Махнутину, Ивану Невмержицкому, Артему Петракову, Руслану Сикмашвили и Александру Васину.