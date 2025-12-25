Грищук назвал чемпионат мира по рапиду и блицу самым важным в году

Турнир пройдет с 26 по 30 декабря в Катаре

Александр Грищук © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Предстоящий чемпионат мира по рапиду и блицу станет самым важным турниром в году для гроссмейстера Александра Грищука. Об этом шахматист рассказал "Спорт-Экспрессу".

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря в Катаре.

"Это всегда самый важный турнир года. Или как минимум один из самых важных", - отметил Грищук.

Грищуку 42 года, он является трехкратным чемпионом мира по блицу, четырежды выигрывал командный чемпионат мира в составе сборной России.