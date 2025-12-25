Гарт назвала решение МИД Латвии о недопуске саночников РФ опасным прецедентом

Глава Федерации санного спорта России отметила, что нельзя оставлять данное решение властей Латвии без внимания

Глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Решение властей Латвии о недопуске российских саночников на этап Кубка мира является опасным прецедентом. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Ранее она сообщила, что латвийские власти прислали в федерацию уведомление об ограничениях на въезд в страну на этап Кубка мира в Сигулде в отношении 14 спортсменов, тренеров и представителей медицинского персонала сборной. Этап является отборочным для попадания на Олимпийские игры.

"Я расцениваю данное решение как необоснованное и политически мотивированное, - сказала Гарт. - Мне очевидно, что спорт сегодня отражает реальность современного мира. А его задача ровно противоположная: показывать, каким мир мог бы быть. В этом и заключается глубокий смысл, заложенный Пьером де Кубертеном. В моем понимании, международный спорт должен предполагать беспристрастность, уважение к человеческому достоинству и равное отношение к атлетам независимо от их происхождения и гражданства".

"Это решение, присланное нам Федерацией санного спорта Латвии, - опасный прецедент. Сегодня это касается нас, завтра может коснуться любого. Поэтому нельзя его оставлять без внимания. Под угрозой оказывается сама вера спортсменов в справедливость системы, которой они посвятили жизнь. После всех перипетий у нас осталось всего три нейтральных допущенных спортсмена, которые могут побороться за право выступить на Олимпийских играх. И все равно они продолжают получать палки в санки", - добавила она.

Происходящее является испытанием для международного спорта в целом, считает Гарт. "Это испытание на верность олимпийским ценностям, в условиях давления внешних обстоятельств. Я считаю, что в периоды кризисов и конфликтов особенно важно, чтобы спортом руководили люди, способные сохранять независимость суждений и верность олимпийским идеалам. Только в этом случае спорт может выполнять свою историческую роль - быть ареной для диалога, сохранять человеческие связи и работать на будущее примирение, а не на углубление раскола", - отметила она.