Глава ФТАР Винокуров возглавит группу подготовки материалов к Совету по спорту

Началась подготовка к очередному заседанию совета по спорту на тему "О развитии системы физкультурных соревнований и спортивных мероприятий"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Винокуров возглавит рабочую группу по подготовке материалов к Совету при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Об этом на заседании рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта заявил вице-президент Олимпийского комитета России, секретарь совета по спорту Марат Филиппов.

Заседание рабочей группы проходит в четверг.

"Во исполнение поручения главы государства мы приступили к подготовке очередного заседания совета по спорту на тему "О развитии системы физкультурных соревнований и спортивных мероприятий". Рабочую группу по подготовке материалов возглавит член совета, президент Федерации тяжелой атлетики России Александр Винокуров", - сказал Филиппов.

Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта - консультативный орган при главе государства, созданный для обеспечения взаимодействия между органами государственной власти, общественными и физкультурно-спортивными объединениями и организациями при рассмотрении вопросов, касающихся разработки и реализации госполитики в области физической культуры и спорта.