Около 200 запросов на использование запрещенных лекарств поступило в РУСАДА

В 2025 году сильно выросло количество обращений

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова © Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Около 200 запросов на использование спортсменами запрещенных лекарств и методов по терапевтическим соображениям поступило в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2025 году. Об этом на заседании рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Все, что касается взаимодействия спортивной медицины и Российского антидопингового агентства в этом году, свидетельствует о том, что мы двигаемся в правильном, верном направлении, - рассказала Логинова. - Все цифры и статистика говорят о том, что мы работаем очень активно. Самый простой пример - это запросы спортсменов на терапевтическое использование".

"В 2025 году очень сильно выросло количество обращений, соответственно, выросло и количество одобренных запросов, что говорит о том, что врачи по спортивной медицине совершенствуются. И если несколько лет назад у нас было очень большое количество отказов в выдаче разрешений на терапевтическое использование, то сейчас мы видим, что процент одобренных запросов очень сильно растет. Около 140 запросов у нас было в прошлый год, в этом году - почти 200 запросов на терапевтическое использование", - добавила глава РУСАДА.