"Зенит" и "Спартак" вошли в топ-100 команд мира по дороговизне составов

Лидером рейтинга стал "Реал"

ТАСС, 25 декабря. Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" вошли в топ-100 футбольных клубов мира по дороговизне составов. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

"Зенит" занял в рейтинге 69-е место, состав петербуржцев оценили в €179,9 млн. "Спартак" расположился на 97-й строчке с общей стоимостью игроков в €131,35 млн.

Рейтинг возглавил испанский "Реал" (€1,38 млрд). Вторым стал английский "Арсенал" (€1,29 млрд), третьим - английский "Манчестер Сити" (€1,19 млрд).