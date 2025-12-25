Никитин: Россия будет отстаивать интересы спортсменов в судах

Редакция сайта ТАСС

Статс-секретарь – заместитель министра спорта РФ Александр Никитин © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские спортивные ведомства будут продолжать отстаивать интересы спортсменов, в том числе в судах. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил статс-секретарь, заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

"Мы также понимаем, что наряду с дипломатическими инструментами для восстановления спортсменов и команд необходимо отстаивать свои интересы в правовом поле, - сказал Никитин. - Мы инициируем рассмотрение дел в Спортивном арбитражном суде (CAS). По всем видам спорта, где международные федерации не хотят выполнять рекомендации МОК о восстановлении российских спортсменов, мы будем работать и отстаивать интересы".

16 октября юридическая компания Sila Lawyers сообщила, что CAS признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса не приглашать российских спортсменов и официальных лиц на свои соревнования.

2 декабря CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой.

10 декабря Союз биатлонистов России подал иск в CAS и оспорил отстранение российских спортсменов.