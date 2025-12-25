"Рубин" продлил контракт с нападающим Энри Мукбой

Игроки является воспитанником абхазского клуба "Рица"

Нападающий "Рубина" Энри Мукба (слева) © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о продлении контракта с нападающим Энри Мукбой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

Мукбе 20 лет, он является воспитанником абхазского клуба "Рица", из которого в 2024 году перешел в "Рубин". В текущем сезоне нападающий провел за основную команду 3 матча, не отметившись результативными действиями.

"Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в 18 матчах.