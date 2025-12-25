"Рубин" продлил контракт с нападающим Энри Мукбой
Редакция сайта ТАСС
10:50
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о продлении контракта с нападающим Энри Мукбой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение рассчитано до 2029 года.
Мукбе 20 лет, он является воспитанником абхазского клуба "Рица", из которого в 2024 году перешел в "Рубин". В текущем сезоне нападающий провел за основную команду 3 матча, не отметившись результативными действиями.
"Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в 18 матчах.