Тарасова заявила, что у WADA не получилось "убить" карьеру Валиевой

25 декабря завершился срок четырехлетней дисквалификации фигуристки
10:53

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не смогло "убить" карьеру фигуристки Камилы Валиевой, несмотря на вынесение четырехлетней дисквалификации. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Валиева молодец! Если хочет вернуться на соревнования - мое уважение. Желаем ей восстановиться. Четырехлетней дисквалификацией Камилу хотели убить, но получилось только прибить. Мне кажется, что у Валиевой все хорошо".

"Видела ее на шоу у Татьяны Навки, она прекрасно выглядит, - продолжила заслуженный тренер СССР. - Прекрасно, что Валиева решила продолжить свою карьеру и работает сейчас над этим. Нам ее не хватает, я ее очень люблю. Она большой и настоящий талант".

19-летней Валиевой было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе. 

