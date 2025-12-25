Джинсы Карлсена, триумф россиян. Чего ждать от ЧМ по блицу и рапиду?

В пятницу в Катаре стартует чемпионат мира по рапиду и блицу

ДОХА, 25 декабря. /ТАСС/. Лучшие шахматисты мира собрались в Катаре, где в пятницу стартует чемпионат мира по рапиду и блицу. Главными звездами турнира станут норвежец Магнус Карлсен, индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджа и россиянин Ян Непомнящий. Призовой фонд составил $1 млн.

Турнир прошлого года подарил любителям шахмат огромную палитру эмоций и запомнился триумфом российских гроссмейстеров в быстрых шахматах - мужчины заняли весь пьедестал почета, а у женщин Екатерина Лагно завоевала бронзу - "джинсовым" скандалом Карлсена и невероятной развязкой в блице - Карлсен и Непомнящий впервые в истории турнира не смогли выявить лучшего и разделили первое место.

В разговоре с ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов выразил уверенность, что чемпионат мира 2025 года станет не менее ярким. "Интересный чемпионат ожидается в Катаре. Одна из главных интриг - получится ли у Магнуса Карлсена вновь продать свои штаны выгодно, как это случилось на прошлогоднем турнире, - с иронией сказал Филатов. - Надеюсь, наши ребята не дадут ему возможность спокойно торговать своими вещами".

На чемпионате мира 2024 года Карлсен был дисквалифицирован за нарушение дресс-кода - он вышел на партию в джинсах и отказался менять их на классические брюки. Позже он выставил "скандальные" джинсы на аукцион.

Россию на турнире представят все ведущие шахматисты

Помимо Непомнящего, от России в Дохе сыграют Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Максим Матлаков, Давид Паравян, Евгений Наер, Александр Шиманов, Арсений Нестеров, Иван Землянский, Алексей Гребнев, Рудик Макарян, Александр Рахманов, Михаил Кобалия, Павел Понкратов, Сергей Дрыгалов, Савва Ветохин, Артем Усков, Клементий Сычев, Сергей Лобанов, Эрдэм Хубукшанов, Лев Зверев, Роман Шогджиев, Николай Аверин и Сергей Склокин.

В женских соревнованиях примут участие россиянки Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук, Диана Преображенская, Валентина Гунина, Ольга Гиря, Анна Журова, Анна Шухман, Яна Жапова, Алина Бивол, Ирен Люцингер, Мария Якимова, Вероника Юдина, Вероника Шубенкова, Диана Хафизова, Галина Михеева и Ольга Дружинина.

Российские шахматисты будут выступать под нейтральным флагом, хотя турнир в Дохе вполне мог стать первым мировым первенством за долгие годы, где российские спортсмены выступили бы с национальными символами. 14 декабря состоялось заседание Генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE), на котором обсуждался "российский вопрос". За отмену всех санкций к российским шахматистам проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Президент FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с Международным олимпийским комитетом. Консультации продолжаются до сих пор.

Примечательно, что Доха стала первым городом, дважды принимавшим чемпионат мира по рапиду и блицу. Первый турнир прошел в Катаре в 2016 году, и тогда чемпионом в блице стал Сергей Карякин. В разговоре с ТАСС он признался, что если бы россиянам вернули национальный флаг, а это для него принципиальный момент, он бы с радостью выступил на чемпионате мира 2025 года.

"У меня есть как минимум два любимых соревнования. Это Кубок мира и чемпионат мира по рапиду и блицу. Если бы я знал, что сейчас можно будет выступать под своим флагом, я бы уже на ближайший чемпионат мира был бы заявлен", - рассказал Карякин.

Турнир по быстрым шахматам пройдет в 13 туров (11 у женщин) с контролем времени 15+10. Турнир по блицу начнется 29 декабря и пройдет в 19 туров (15 у женщин), по итогам которых четверо сильнейших выйдут в полуфиналы. Турнир по блицу завершится 30 декабря.