РФС ведет переговоры о проведении матчей сборной с командами Венгрии и Китая

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что по разным причинам пока не получается провести игры

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский футбольный союз (РФС) продолжает диалог с коллегами из Венгрии и Китая о проведении товарищеских матчей. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Не могу согласиться с формулировкой "оставили идею". Это не самоцель. Мы обсуждаем проведение матча с коллегами, в том числе с Венгерской федерацией футбола и коллегами из Китая, по разным причинам пока не получается провести игры, - сказал Митрофанов. - Мы либо не совпадаем в календарях, либо каждый из нас уже нашел соперников. Но контакт сохраняется. Нет смысла вести переговоры о матче с кем-то одним, можно ведь ни с кем не договориться. В какие-то окна мы отказывались играть с потенциально интересными нам соперниками, потому что на тот момент уже договорились с другими сборными".

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине.