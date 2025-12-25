"Динамо" в гостях победило "Локомотив" в матче КХЛ

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты "Динамо" © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 2:0 одержало победу над ярославским "Локомотивом" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Антон Слепышев (56-я минута) и Никита Гусев (60).

Защитник бело-голубых Даниил Пыленков провел 400-й матч в КХЛ.

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 54 очка после 41 встречи. "Динамо" занимает 4-е место на Западе. В активе команды 52 очка в 39 играх.

Следующий матч московский клуб на выезде проведет с минским "Динамо" 28 декабря. "Локомотив" примет нижегородское "Торпедо" 30 декабря.